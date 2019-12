Tonelli e Ciciretti in lista di sbarco, l’ex Benevento potrebbe finire in Serie C!

Mercato Napoli, Ciciretti e Tonelli verso la cessione a gennaio

MERCATO NAPOLI – Con l’avvento di Gattuso sulla panchina del Napoli, tanti calciatori potrebbero cambiare aria a gennaio. I maggiori indiziati sono ovviamente quei calciatori che non hanno trovato spazio in azzurro.

Tra questi ci sono Lorenzo Tonelli e Amato Ciciretti. La loro situazione viene analizzata sulle pagine dell’edizione odierna de Il Roma: “Per Tonelli si cercherà una sistemazione, ma col giocatore vicino alla scadenza è difficile. Ciciretti, che va recuperato a tutto tondo, potrebbe scegliere di andare in Serie C o in una squadra di Serie B senza particolari ambizioni“.

