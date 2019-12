40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Secondo quanto riportato dal portale Sportmediaset, l’ipotesi di vedere Politano alla Fiorentina si fa sempre più concreta. Lo scambio tra Inter e Napoli tra Politano e Llorente è stato messo in stand by. Il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte avrebbe richiesto a Marotta di virare su Giroud del Chelsea nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione dell’ala ex Sassuolo.

