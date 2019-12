Dalla Svezia, Kulusevski: “Adesso penso a migliorare, a fine stagione prenderò una decisione!”

Calciomercato Napoli, Kulusevski parla del suo futuro e della decisione che prenderà

CALCIOMERCATO NAPOLI – Mancano pochi giorni ormai all’apertura del mercato invernale e nel mirino delle squadre italiane è lo svedese Dejan Kulusevski. Tra i club di Serie A c’è anche il Napoli, interessato all’acquisto del calciatore classe 2000.

IL FUTURO DI KULUSEVSKI

Dejan Kulusevski è intervenuto ai microfoni di SVT Sport: “Quando pensi al futuro, dimentichi il presente. Penso a migliorare, non so cosa accadrà in futuro. Mi concentro su come migliorare e alla fine della stagione prenderò una decisione“.

