Anche il Napoli su Kulusevski, l’ag. FIFA Caravello rivela: “Lotta con Inter e Juve per averlo già a gennaio!”

Calciomercato Napoli, l’ag. Fifa Danilo Caravello rivela che su Kulusevski c’è anche il forte interesse degli azzurri

CALCIOMERCATO NAPOLI – Uno dei calciatori che più si è messo in mostra in questa prima parte di stagione in Serie A è certamente l’esterno offensivo di proprietà dell’Atalanta, ma in prestito al Parma, Dejan Kulusevski.

Sullo svedese ci sono gli occhi di tutte le big di Serie A e, secondo quanto riferito dall’agente Danilo Caravello a Radio Sportiva, anche il Napoli è interessato al giocatore: “Inter, Juventus e Napoli stanno facendo a gara per assicurarselo già a gennaio, ma non sarà semplice vincere la resistenza del Parma“.

