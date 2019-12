Juventus-Napoli: possibile scambio De Sciglio – Hysaj

Possibile scambio De Sciglio-Hysaj

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, la Juventus starebbe lavorando a un possibile scambio con il Napoli.

Sul piatto, due terzini: Mattia De Sciglio ed Elseid Hysaj.

Hysaj – De Sciglio

Il primo, spesso attaccato dalla tifoseria bianconera e non di rado soggetto a infortuni, dopo due anni e mezzo in bianconero non disdegnerebbe un trasferimento nel capoluogo campano.

Hysaj, invece, è da tempo alla ricerca di una nuova esperienza. Non è un mistero inoltre, la grande stima di Maurizio Sarri nei confronti del terzino albanese, allenato prima ad Empoli e poi a Napoli.

Il calciatore, inoltre, con l’approdo di Ancelotti prima e Gattuso poi sulla panchina azzurra, e con l’arrivo di Di Lorenzo, non ha più trovato lo spazio di un tempo.

Insomma, uno scambio che, almeno sulla carta, potrebbe accontentare tutti i protagonisti della vicenda.

