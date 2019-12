Centro sportivo per il Napoli, Borriello spegne gli entusiasmi: “Club mai convinto, mai pensato all’area di Marianella”

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, si è raccontato ai microfoni di SpazioNapoli in una lunga intervista concessa allo stadio San Paolo. Tanti i temi trattati, tra cui un nuovo centro sportivo in città per il Napoli:

Un’area per il centro sportivo del Napoli? Ne abbiamo più volte ragionato con il club, ci sono più aree che si prestano ad un progetto tale, ma il club non è mai stato troppo convinto. Se pensate all’area di Marianella, che è per vocazione un luogo di sport, il Calcio Napoli non ha mai pensato a rilevarla. Siamo fermi su questo aspetto.



