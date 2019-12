Ass. Borriello a SpazioNapoli: “Le immagini sui maxischermi? Non possiamo mostrarle, potrebbe farlo ADL con un accordo”

L’assessore Ciro Borriello parla dei maxischermi e dei sediolini del San Paolo

L’assessore Ciro Borriello durante l’intervista esclusiva a SpazioNapoli ha trattato anche l’argomento in merito ai maxischermi e sediolini al San Paolo.

MAXISCHERMI AL SAN PAOLO

“I maxischermi restano al San Paolo, sono nostri! Un imprenditore napoletano, che tiene tanto alla città, ce ne ha donato uno. Si tratta di Antonio Beneluce. Ora tocca a noi averne la cura, dopo la gestione commissariale. Le immagini delle partite? Molti tifosi ce le chiedono, ma noi come Comune non possiamo trasmetterle. Se il Napoli decidesse di gestire questi due impianti, allora si potrebbe fare qualcosa anche per le immagini durante le gare“.

SEDIOLINI AL SAN PAOLO

“Sono contento del risultato, è stata una mia battaglia. È la conquista dei napoletani, che volevano un sediolino che identificasse un colore che rappresentasse la città. E secondo me questi colori li rappresentano. Il rosso e il nero non li volevo. Con il bianco e l’azzurro si ricordano il cielo e il mare, i colori di Napoli sono questi”.

