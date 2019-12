ESCLUSIVA – Ass. Borriello: “Il Napoli potrebbe gestire i parcheggi e le immagini sui maxischermi, basta una modifica. E sulla cessione del San Paolo…” (VIDEO)

Intervista esclusiva di SpazioNapoli all’Assessore Ciro Borriello sul San Paolo e la città di Napoli

L’Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, si è raccontato ai microfoni di SpazioNapoli in una lunga intervista concessa allo stadio San Paolo. Tanti i temi trattati, tra cui i particolari della convenzione firmata con il Calcio Napoli, i rapporti con il presidente De Laurentiis, parlando anche dei lavori che potranno essere ancora effettuati allo stadio di Fuorigrotta.

“Fare l’Assessore a Napoli è un’avventura incredibile, straordinaria, avvincente. Lavorare con De Laurentiis è stimolante, dopo anni di conflittualità siamo finalmente arrivati a qualcosa di scritto e duraturo. Siamo contenti del lavoro fatto per la convenzione, che presenta peculiarità che si attestano alla realtà napoletana. Lo stadio San Paolo è finalmente rinnovato, ora all’altezza di una grande squadra come il Napoli. Alcune aree, non tutte, sono di utilizzo esclusivo del club come campo di gioco e spogliatoio.

MULTE AI TIFOSI

Sono numerose le multe e le segnalazioni arrivate dopo ogni gara. Si cerca di far rispettare anche l’ordine posti, così come deve essere in una società civile. Tutto ciò che accade durante una partita è a carico del Napoli, in città c’era una cattiva cultura, come accade anche altrove. Ma sono convinto che entro la fine della stagione un po’ tutti i tifosi si saranno adeguati alle nuove norme.

I PARCHEGGI DEL SAN PAOLO

I parcheggi? Una questione purtroppo ancora irrisolta, non fanno parte della convenzione e quindi sono a carico dell’amministrazione comunale. Ci sono molti adempimenti tecnici e investimenti che non riusciamo a fare. Non escludo che, in questo rinnovato clima, si possa affidare la gestione dei parcheggi al Calcio Napoli. Basta ritoccare la convenzione già in atto. Se sono interessati, se ne può tranquillamente parlare.

CEDERE IL SAN PAOLO ALLA SSC NAPOLI

Abbiamo talvolta pensato ad una modalità quasi non praticabile di cedere lo stadio San Paolo al Calcio Napoli. Ma non è possibile perché è un bene pubblico, quindi anche individuare un valore di mercato sarebbe complicato perché dovrebbe tener conto del principio di redditività. Noi non basiamo il nostro rapporto sull’esclusivo del principio di redditività, è un bene pubblico e resta tale . Tant’è che anche la convezione tiene conto soltanto dei costi e delle quote di ammortamento dei lavori fatti.

Il Comune non ha l’obbligo del profitto, ha l’obbligo del principio del mantenimento delle spese e del mantenimento dell’impianto. Seppur in passato sono balenate idee di poter cedere un impianto pubblico ad un privato, questo non è possibile. Non c’è nemmeno una volontà politica troppo chiara, parliamo anche di un impianto difficile da valutare sul mercato. Per cui abbiamo sempre e solo pensato ad una concessione pluriennale dell’impianto, così come poi è stato, che potrà servire anche a nuovi investimenti.

CENTRO SPORTIVO DEL NAPOLI

Un’area per il centro sportivo del Napoli? Ne abbiamo più volte ragionato con il club, ci sono più aree che si prestano ad un progetto tale, ma il club non è mai stato troppo convinto. Se pensate all’area di Marianella, che è per vocazione un luogo di sport, il Calcio Napoli non ha mai pensato a rilevarla. Siamo fermi su questo aspetto.

MXISCHERMI E SEDIOLINI

I maxischermi restano al San Paolo, sono nostri! Un imprenditore napoletano, che tiene tanto alla città, ce ne ha donato uno. Si tratta di Antonio Beneluce. Ora tocca a noi averne la cura, dopo la gestione commissariale. Le immagini delle partite? Molti tifosi ce le chiedono, ma noi come Comune non possiamo trasmetterle. Se il Napoli decidesse di gestire questi due impianti, allora si potrebbe fare qualcosa anche per le immagini durante le gare.

I sediolini? Sono contento del risultato, è stata una mia battaglia. È la conquista dei napoletani, che volevano un sediolino che identificasse un colore che rappresentasse la città. E secondo me questi colori li rappresentano. Il rosso e il nero non li volevo. Con il bianco e l’azzurro si ricordano il cielo e il mare, i colori di Napoli sono questi.

PARCHEGGIATORI ABUSIVI

I parcheggiatori abusivi sono una piaga della città. Ci sono dei luoghi che sono bloccati dalla Camorra, il contrasto non è semplice. Ci abbiamo provato con la polizia municipale, ma gli stessi agenti non si sentono protetti abbastanza. Servirebbe una task force di altre forze dell’ordine della città. Però io sono convinto che nessun cittadino desse quei 2 euro ai parcheggiatori, poi il parcheggiatore in questione sarebbe costretto ad andarsene“.

ECCO IL VIDEO DELL’INTERVISTA:

Servizio a cura di: Pasquale Giacometti, Vittorio Perrone, Giuseppe Ferrante e Luca Forte.

