L’Ass. Borriello a SpazioNapoli: “La gestione dei parcheggi potrebbe essere affidata al Calcio Napoli. Sui parcheggiatori abusivi…”

Ciro Borriello durante l’intervista esclusiva a spazionapoli parla anche dei parcheggi del San Paolo e dei parcheggiatori abusivi

L’assessore Ciro Borriello è intervenuto ai nostri microfoni rilasciando alcune parole sul San Paolo e sulla città di Napoli. Tra le argomentazioni, parla anche dei parcheggi e dei parcheggiatori abusivi che contornano lo stadio.

PARCHEGGI DEL SAN PAOLO

“Una questione purtroppo ancora irrisolta, non fanno parte della convenzione e quindi sono a carico dell’amministrazione comunale. Ci sono molti adempimenti tecnici e investimenti che non riusciamo a fare. Non escludo che, in questo rinnovato clima, si possa affidare la gestione dei parcheggi al Calcio Napoli. Basta ritoccare la convenzione già in atto. Se sono interessati, se ne può tranquillamente parlare”.

PARCHEGGIATORI ABUSIVI

“I parcheggiatori abusivi sono una piaga della città. Ci sono dei luoghi che sono bloccati dalla Camorra, il contrasto non è semplice. Ci abbiamo provato con la polizia municipale, ma gli stessi agenti non si sentono protetti abbastanza. Servirebbe una task force di altre forze dell’ordine della città. Però io sono convinto che nessun cittadino desse quei 2 euro ai parcheggiatori, poi il parcheggiatore in questione sarebbe costretto ad andarsene“.

