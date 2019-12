Ass. Borriello sulle multe al San Paolo: “Sono numerose! Entro fine stagione i tifosi si saranno adeguati alle nuove norme”

Ciro Borriello ai nostri microfoni parla delle numerose multe, convinto nel calo entro fine stagione

Durante l’intervista esclusiva a SpazioNapoli, l’assessore Ciro Borriello parla delle multe rivolte ai tifosi del Napoli.

MULTE AL SAN PAOLO PER I TIFOSI

“Sono numerose le multe e le segnalazioni arrivate dopo ogni gara. Si cerca di far rispettare anche l’ordine posti, così come deve essere in una società civile. Tutto ciò che accade durante una partita è a carico del Napoli, in città c’era una cattiva cultura, come accade anche altrove. Ma sono convinto che entro la fine della stagione un po’ tutti i tifosi si saranno adeguati alle nuove norme”.

