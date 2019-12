36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’ex azzurro Valon Behrami è pronto al ritorno in Serie A. Lo farà con la maglia del Genoa, con cui si sta già allenando a Pegli. L’ex Napoli, che ha militato in azzurro dal 2012 al 2014, è reduce dalla stagione in maglia Udinese e dalla prima metà al Sion.

Ora sta per firmare con il nuovo Genoa di Davide Nicola. All’età di 34 anni e dopo una carriera da girovago, un’altra squadra in Serie A, dopo Lazio, Fiorentina, Napoli e Udinese, è pronta a credere in lui.