TuttoSport – Contatti Napoli-Raiola per Bonaventura: potrebbe arrivare a giugno gratis

L’edizione odierna di TuttoSport rivela una nuova idea in casa Napoli in vista della prossima stagione. Giacomo Bonaventura è in scadenza di contratto dal Milan ed il club non ha ancora iniziato una trattativa per il rinnovo: potrebbe così liberarsi a costo zero.

Il quotidiano scrive:

“In ambito Milan va monitorata la situazione di Giacomo Bonaventura: il club tergiversa sul rinnovo del contratto e il suo agente (l’impaziente Mino Raiola) ha già sondato il terreno con Roma e Napoli dove, tra l’ altro, ritroverebbe Rino Gattuso in panchina. Da quelle parti, però, tengono banco due casi spinosi assai: i rinnovi di Mertens e di Callejon”.