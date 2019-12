SportItalia – Il Napoli pensa a Koutris per la fascia sinistra

Il Napoli segue il terzino dell’Olympiacos per gennaio

CALCIOMERCATO NAPOLI – Alfredo Pedullà, collega esperto di calciomercato è intervenuto ai microfoni di SportItalia per parlare del mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro visto che Ghoulam sembra non dare garanzie ma verrà valutato ancora in questi giorni. C’è stato un sondaggio per Ricardo Rodriguez per il prestito ma non sembra il profilo più affidabile”.

“A Gattuso piace molto Leonardo Koutris dell’Olympiakos terzino sinistro classe 95 che è in scadenza nel 2021. Hysaj potrebbe finire alla Roma ma in questa sessione di gennaio potrebbe rimanere ancora al Napoli e trasferirsi nella capitale il prossimo anno a costo zero”.

