Poco spazio in azzurro, Gaetano può lasciare il Napoli: piace a due club di Serie B

Mercato Napoli, Gaetano può essere ceduto a gennaio: due club di Serie B interessati

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

MERCATO NAPOLI – Uno dei calciatori che potrebbe lasciare la rosa azzurra a gennaio è Gianluca Gaetano. Il giovane ex Primavera ha trovato pochissimo spazio in questi primi mesi in stagione e quindi potrebbe andare a giocare altrove.

Tanti i club in cadetteria che sarebbe interessati al prestito del classe ‘2000. Infatti, secondo quanto riferisce Tuttob.com, sul trequartista ci sono gli interessi di Cosenza e Juve Stabia.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI