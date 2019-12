Lobotka-Napoli, Giuntoli volerà in Spagna per un summit: il Celta chiede 30 milioni

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’obiettivo più concreto per il centrocampo del Napoli è Stanislav Lobotka e per arrivare a lui non serviranno i 50 milioni di euro della clausola rescissoria inserita nel contratto. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive che il club azzurro non ha mai avuto intenzione di pagarli.

Il quotidiano fa sapere che il Celta Vigo ha aperto alla cessione per una cifra inferiore: 30-35 milioni di euro. “Il Napoli vorrebbe investire intorno ai 25 milioni, ma la notizia recapitata all’intermediario al lavoro sulla trattativa ha il valore di una notevole predisposizione a vendere. Non resta che parlarne da vicino. Nei prossimi giorni: con un incontro in Spagna. Casa Lobotka, per il momento” conclude.