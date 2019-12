Ibrahimovic, Wegerup rivela: “Il suo sogno era chiudere la carriera al Napoli. Affare saltato? Con Gattuso le priorità sono diventate altre”

Ultimissime Napoli, la giornalista svedese Jennifer Wegerup parla dell’ipotesi di trasferimento di Ibrahimovic in azzurro

69 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Dopo l’ufficialità del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, la giornalista svedese Jennifer Wegerup, molto amica dell’attaccante, ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni di SpazioMilan.it, parlando anche della trattativa che c’è stata con il Napoli. Ecco quanto evidenziato da SpazioNapoli:

“Lui ha pensato tante cose in questi mesi. C’è stato anche il sogno Napoli, perché come sappiamo Zlatan ha sempre sognato di chiudere la carriera lì, però bisogna anche essere realisti e quell’opzione non era più percorribile. Dopodiché ha pensato di smettere: non essendo stupido è ovvio che abbia pensato anche a questa opzione, perché sa che a quell’età rischia molto tornando in un campionato come la Serie A dopo due anni in MLS. Però alla fine ha prevalso la voglia di vivere un’altra sfida, di guadagnare ancora, e in ogni caso lui e la sua famiglia stanno molto bene a Milano: è stato questo insieme di cose a fargli scegliere il Milan”.

Perché non ha scelto il Napoli? Questo è più da chiedere al Napoli. Ancelotti se n’è andato ed è arrivato Gattuso e penso che lui al momento abbia altre cose a cui pensare, sistemare l’attacco non è la priorità. Poi sono passati tanti anni, quando sognava di chiudere la carriera al Napoli era molto giovane: alla fine bisogna vedere anche chi ti vuole e cosa è meglio per te“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI