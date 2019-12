GdS – Fabian Ruiz-Real Madrid: pronti 70 milioni a giugno, ADL ci pensa

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Real Madrid fa sul serio: il club spagnolo è pronto a trattare l’acquisto di Fabian Ruiz.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che quelle definite soltanto voci di mercato ora rappresentano qualcosa di concreto. La questione non riguarda il mercato di gennaio: il tutto sarebbe da valutare per il prossimo giugno quando i blancos avanzeranno l’offerta. “Sarebbero pronti 70 milioni di euro per ingaggiare il centrocampista della nazionale spagnola. Una cifra interessante, che potrebbe convincere Aurelio De Laurentiis, soprattutto se il Napoli dovesse fallire la zona Champions League. In quel caso verrebbe a mancare, per gli investimenti futuri, una cifra molto vicina a quella che incasserebbe con la cessione del giovane talento andaluso” scrive la Rosea.

Il contratto di Fabian Ruiz scadrà a giugno 2023 ed entro la prossima estate dovrebbe essere in qualche modo rinnovato. Attualmente, il centrocampista guadagna 1,5 milioni a stagione, mentre il Real Madrid gli garantirebbe un ingaggio da top player. Il presidente De Laurentiis però farà le sue valutazioni: con un’ offerta inferiore ai 70 milioni di euro la discussione nemmeno si avvierà.