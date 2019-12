Gattuso aspetta il regista, Lobotka e Pereira i nomi caldi! Piatek? Non ci sono conferme. Se parte Ghoulam può arrivare Rodriguez

Il punto sul mercato del Napoli che da gennaio opererà per rinfrozarsi

69 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’edizione odierna del quotidiano La Repubblica ha fatto il punto sul mercato del Napoli. Dal primo gennaio gli azzurri potranno operare per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione.

Il 4-3-3 di Gattuso impone alla società dover operare sul mercato, il regista è d’obbligo e tra i tanti nomi in vantaggio ci sono Lobotka e Pereira, il primo è in attesa di un’offerta ufficiale del Napoli dato che il Celta Vigo non ha intenzione di mettersi tra gli azzurri e il centrocampista slovacco.

Altro reparto da rinforzare è quello della corsia mancina, Faouzi Ghoulam non è sicuro di restare in maglia azzurra, il calciatore è sempre più ai margini del Napoli e potrebbe lasciare. Nelle preferenze di Gattuso per il ruolo di terzino sinistro c’è Ricardo Rodriguez, lo svizzero ritroverebbe volentieri il suo ex allenatore al Milan.

Infine non è da escludere un possibile rinforzo in avanti, l’arrivo di Ibrahimovic al Milan non dà più certezze al pistolero Piatek, il polacco potrebbe finire in panchina e chissà che non possa farsi avanti il Napoli. Queste ultime sono solo ipotesi, in questo momento non ci sono infatti conferme.