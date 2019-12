Messaggio in italiano dell’Everton dopo la seconda vittoria di Ancelotti

Secondo successo consecutivo per l’Everton di Carlo Ancelotti, che schianta 1-2 in trasferta il Newcastle.

Il tecnico ex Napoli in meno di 48 ore ha portato 6 punti alla squadra di Liverpool, rilanciandola in classifica. Il club è decisamente pazzo di Ancelotti, e l’ha fatto capire con un messaggio su Twitter in italiano.

ECCO IL TWEET:

https://twitter.com/Everton/status/1210970697377492992

