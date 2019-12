DA PORTOGALLO – Obiettivo da scartare per il Napoli, Danilo Pereira non lascerà il Porto

Mercato Napoli, da Portogallo chiudono al possibile acquisto di Danilo Pereira

MERCATO NAPOLI – Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista che possa garantire ordine e sostanza alla mediana e la ricerca è del profilo giusto è ancora in corso.

Tra i nomi circolati nelle scorse ore c’era anche quello di Danilo Pereira del Porto, ma il calciatore non dovrebbe approdare all’ombra del Vesuvio. A riferirlo è il quotidiano O Jogo che specifica come l’intenzione del mediano portoghese sia quella di restare in patria. Pereira è infatti capitano del Porto, quindi molto legato alla squadra e vuole tornare a vincere il titolo lusitano.

Inoltre, riferiscono i colleghi portoghesi, il Napoli pare non sia disposto ad accontentare le richieste del Porto che chiede 25-30 milioni per cedere il centrocampista.

