Il Mattino – Champions da record per gli azzurri, De Laurentiis ha già incassato 65 milioni

Champions di notevole importanza quest’anno per il Napoli

Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Mattino, la Champions League del Napoli è stata sicuramente una delle migliori parentesi di questa stagione azzurra finora. La squadra di De Laurentiis ha infatti staccato il pass per gli ottavi di finale dove incontrerà il Barcellona.

Prima di pensare al match complicatissimo contro i blaugrana, gli azzurri possono godersi un tesoretto notevole. Dopo la fase a gironi infatti, il Napoli ha già incassato la bellezza di 65,1 milioni di euro, record della società in Europa. Considerando che lo scorso anno il club partenopeo aveva guadagnato dall’Europa 56,6 milioni di euro, divisi in 49 dalla Champions e i restanti ottenuti in Europa League. Tutte considerazioni notevoli da cui si può ben capire quanto sia importante andare avanti in Europa, obiettivo principale degli azzurri ogni stagione.