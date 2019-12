Alvino conferma: “Il Napoli cerca un giocatore davanti alla difesa, deve saper impostare ma anche interdire”

Mercato Napoli, Carlo Alvino traccia l’identikit del regista cercato da Gattuso

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli parlando del mercato degli azzurri. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli tramite Gattuso cerca un giocatore davanti alla difesa. Non un metronomo, ma un calciatore capace di impostare l’azione ma anche di fare interdizione. Le difficoltà del Napoli e del mercato in generale, portano gli azzurri a concentrarsi su Lobotka che sembra il meno difficile da prendere.

Non vorrei che il Napoli fosse costretto a comprare un giocatore che non sia quello giusto per l’esigenze di Gattuso”.

