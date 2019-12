Danilo Pereira nel mirino del Napoli, ha l’esperienza che cerca Gattuso: i dettagli

Danilo Pereira nel mirino del Napoli

Secondo quanto riportato dai colleghi de La Repubblica, il Napoli avrebbe messo nel mirino il capitano del Porto Danilo Perera. Per Gattuso sarebbe l’uomo ideale per rinforzarsi a gennaio soprattutto grazie alle sue doti fisiche.

Il Porto nelle ultime ore ha ipotizzato l’idea di un addio da parte del portoghese anche grazie all’interesse del Napoli. Il centrocampista ha una clausola rescissoria che però non sembra essere un problema dato che il club sarebbe disposto a ridurla consapevole di non poter trarre il massimo. Gattuso vorrebbe contare sulla fisicità di Pereira al più presto, bisognerà vedere come si evolverà la trattativa nei prossimi giorni.