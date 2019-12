Napoli ad un passo da Lobotka! Il centrocampista ha accettato la proposta degli azzurri

Lobotka ad un passo dal Napoli

Secondo quanto riportato dai colleghi del quotidiano il Mattino, il Napoli sarebbe ormai ad un passo dall’acquisto di Lobotka. Il presidente De Laurentiis ha fretta di regalare il primo colpo al nuovo Napoli di Gattuso.

Branislav Jasurek, agente del giocatore, ha aperto alla cessione al Napoli dopo il ritorno al 4-3-3. C’è stato inoltre un incontro con gli emissari del patron azzurro, quest’ultimo ha portato molti riscontri positivi. Nei prossimi giorni l’agente di Lobotka, potrebbe volare in Spagna per riferire ai dirigenti del Celta la volontà di trasferimento al Napoli. Secondo alcune fonti spagnole la clausola di 50 milioni non sarebbe un problema, la trattativa si può chiudere intorno ai 20-25 milioni di euro.