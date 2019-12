Gazzetta – Koulibaly resta in dubbio per la sfida con l’Inter, il difensore non è sicuro di recuperare

I tempi di recupero di Koulibaly

Secondo quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Kalidou Koulibaly non è certo della sua presenza contro l’Inter al rientro dalla sosta natalizia. Il difensore ha rimediato l’attuale infortunio contro il Parma nella sconfitta casalinga per 1-2 subita dagli azzurri.

Il senegalese farà l’impossibile per recuperare, ancora incerta dunque la sua titolarità nel delicato match del San Paolo contro i nerazzurri. Qualora Koulibaly non dovesse farcela, tornerà sicuramente in campo nella partita contro la Lazio all’Olimpico.