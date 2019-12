Mertens-Inter, Lukaku in pressing sull’attaccante del Napoli

L’inter non molla Mertens

CALCIOMERCATO NAPOLI – Dries Mertens sta attirando l’interesse di molti club, tra cui c’è anche l’Inter. Il belga, in scadenza col Napoli a fine stagione, potrebbe accordarsi già a febbraio con la nuova squadra, in caso di mancato rinnovo.

PER MERTENS SCENDE IN CAMPO ANCHE LUKAKU

L’Inter è al lavoro per portare Mertens a Milano. I nerazzurri, secondo quanto riportato da “calciomercato.com“, avrebbero pronto un ricco biennale e anche Lukaku starebbe cercando di convincere il connazionale a trasferirsi a Milano.

Tuttavia, nella trattativa si sarebbe inserito un nuovo ostacolo. Ancelotti starebbe, infatti, pensando di pagare la clausola da 10 milioni per portare Mertens all’Everton. La clausola, valida per l’estero, scade il prossimo 10 gennaio e l’ipotesi di giocare in Premier League potrebbe stuzzicare il belga.

