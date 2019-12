Il Napoli non abbandona l’idea Paredes, nel caso di cessione per il PSG ci sarebbe una prelazione sui big azzurri

Paredes resta un’idea in casa Napoli

Secondo quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, il Napoli non rinuncia all’idea di un possibile arrivo di Leandro Paredes. L’ex Roma è un pupillo della società azzurra che starebbe pensando ad una formula di prestito per portarlo in azzurro.

In caso di arrivo del centrocampista, il Napoli proporrebbe al PSG una prelazione sui big azzurri che potrebbero partire il prossimo anno. Il riferimento principale è sicuramente quello di Allan, che tanto piace al club francese.