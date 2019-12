Retroscena Ibra: Lo svedese doveva essere del Napoli, svelati i motivi del mancato trasferimento

Ibra sarebbe dovuto andare al Napoli

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Secondo quanto riportato dai colleghi della Repubblica, Zlatan Ibrahimovic che è ormai ad un passo dal vestire di nuovo la maglia del Milan, sarebbe dovuto essere un giocatore del Napoli.

Le voci di un suo possibile ritorno in Italia furono rese note dallo svedese stesso, proprio Ibra confessò che avrebbe voluto rinnovare la storia di un club italiano, questa squadra di cui parlava era proprio il Napoli. In molti avevano ipotizzato anche la pista Bologna, erano in realtà tutti collegamenti alla società azzurra. Tutto è sfumato dal momento in cui sono nati problemi tra calciatori e società e infine la ciliegina è stato l’esonero di Carlo Ancelotti.