GdS – Ancelotti: “Ho avuto i brividi, mai ricevuto un’accoglienza così”

Ancelotti racconta la prima gara con l’Everton

Carlo Ancelotti ha vinto all’esordio in Premier League con l’Everton. Il tecnico ex Napoli ha mostrato tutta la sua gioia al termine della gara finita 1-0. Ecco quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport:

«Ho avuto i brividi, mai ricevuto un’ accoglienza così. È stato davvero incredibile», racconta, mostrando la pelle del braccio per rendere più convincenti le sue parole. Carlo Ancelotti ha navigato in lungo e largo i mari del calcio, muovendosi tra Italia, Inghilterra, Francia, Spagna e Germania, ma l’ allenatore delle tre Champions, dei venti titoli complessivi e dei campionati vinti in quattro nazioni, è riuscito ancora ad emozionarsi.