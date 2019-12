CdS – Napoli, suggestione Carrasco! Mertens e Callejon possono essere le chiavi della trattativa

Carrasco potrebbe finire in azzurro grazie a Callejon o Mertens

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli starebbe sondando il terreno per Carrasco del Dalian di Marek Hamsik. Il calciatore vorrebbe tornare a giocare in Europa, l’evolversi di una possibile trattativa però dipenderebbe molto da Mertens e Callejon.

Il calciatore belga ha espresso più volte di aver capito che è il momento di lasciare la Cina per godersi gli ultimi anni di carriera giocando in campionati di maggiore difficoltà. Per Carrasco le ipotesi sembrano essere due: un possibile ritorno all’Atletico Madrid oppure un approdo in Italia, sponda Napoli.

Tanto dipenderà però dal futuro di Mertens e Callejon, i due beniamini azzurri sono corteggiatissimi dall’Oriente. Per lo spagnolo il Dalian vorrebbe dire ritrovare Rafa Benitez, allenatore che l’ha portato e fatto esplodere al Napoli. I tempi stringono, la suggestione Carrasco in casa Napoli però esiste, bisognerà capire come potrà evolversi una possibile trattativa.