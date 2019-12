Alvino: Fabian al Real? Rapporti tesi tra le società: Ghoulam verso la Francia. Il Napoli deve fare almeno un’operazione

Carlo Alvino parla del momento del Napoli

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il collega di Tv Luna, Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal“. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Fabian al Real? Il pallino è nella mani di De Laurentiis e sappiamo quanto è difficile chiudere una trattativa con il presidente. I rapporti so sono deteriorati dopo il braccio di ferro di quest’estate per James. Il Real non è mai sceso dalle pretese iniziali”.

“Il Napoli voleva il colombiano in prestito e loro non hanno mai aperto a questa possibilità. Al momento Fabian sembra meno incisivo dello scorso anno. Ghoulam? A gennaio potrebbe andare in Francia. Il Napoli potrebbe decidere di sostituirlo. Gli azzurri sono obbligati a fare almeno un’operazione di mercato: acquistare un regista. Gattuso ne ha bisogno per il suo 4-3-3″.

