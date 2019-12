Napoli, sondaggio per Igor della Spal! Torreira o Berge per la mediana

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti scrive:

Il Napoli è alla ricerca invece di un regista. I nomi più caldi sono quelli di Torreira dell’Arsenal e di Berge del Genk. Su questi profili, senza escludere sorprese, sta lavorando Cristiano Giuntoli.

Così come sta lavorando con il Verona per chiudere la doppia operazione Rrahmani e Amrabat entrambi per giugno (c’è anche l’Inter sul centrocampista, che infatti ancora non ha chiuso con gli azzurri). E in difesa è stato fatto un sondaggio anche per Igor, laterale sinistro della Spal, seguito anche dall’Atalanta