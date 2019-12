Napoli Calcio Femminile – Colpo di mercato, arriva Pavana dal Chievo Verona

Napoli Calcio Femminile, acquistata Camilla Pavana dal Chievo Verona

È Camilla Pavana, difensore classe 1999 proveniente dal Chievo, il rinforzo che il direttore sportivo del Napoli Femminile, Gianni D’Ingeo, ha voluto mettere a disposizione di mister Marino per completare il reparto arretrato della formazione azzurra.

Pavana, con esperienze in Nazionale sia a livello Under 17 che Under 16, da un anno e mezzo era in forza alla formazione scaligera mentre con il Bardolino (attuale Verona) ha esordito in A ed in Champions League. In carriera ha vestito anche la maglia del Mantova e per lei si tratta dunque della prima esperienza a Sud. Nata in Trentino, ad Avio, troverà a Napoli la sua conterranea e compagna di difesa Chiara Groff.

Primo allenamento con la nuova maglia in programma venerdì 27 al campo Simpatia. Prima uscita ufficiale alla ripresa delle ostilità, il 5 gennaio, quando il Napoli Femminile sfiderà la Roma CF per vendicare l’eliminazione dalla Coppa Italia. La sosta natalizia, intanto, servirà per recuperare le infortunate Di Marino e De Biase.

