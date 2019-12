Maifredi sentenzia: “Il Napoli ha fallito, lotterà al massimo per l’Europa League. È una sconfitta”

Calcio Napoli News, il commento di Gigi Maifredi alla stagione degli azzurri

L’ex allenatore, tra le altre, della Juventus, Gigi Maifredi, è intervenuto a Radio Sportiva commentando il momento delle big di Serie A. Ecco quanto evidenziato:

“Le squadre che stanno fallendo, ovvero Milan e Napoli, sono quelle che hanno più bisogno di muoversi sul mercato. Non devono nascondersi dietro ad un dito. Lotteranno al massimo per un posto in Europa League, è una sconfitta.

Sarri? Non sempre puoi andare in una squadra e stravolgerla per creare qualcosa di personale. La Juve è una squadra collaudata che sa come vincere, era impossibile pensare che Sarri potesse cambiare tutto”.

