L’esordio di Ancelotti sulla panchina dell’Everton contro il Burnley

Esordio vincente per Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton. L’ex allenatore del Napoli, nel giorno del boxing day in Premier League, ottiene un successo per 1-0 ai danni del Burnley.

A decidere il match una rete di Calvert-Lewin al 79′, con i Toffes che hanno sprecato tante occasioni durante l’arco della gara.

