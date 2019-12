Dall’Inghilterra: “Koulibaly ha informato De Laurentiis che intende partire a gennaio”

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Ian McGarry, operatore e consulente di calciomercato, intervenuto al ‘Transfer Window Podcast’, ha rivelato: “A me risulta che Koulibaly ha informato il presidente del Napoli De Laurentiis del suo desiderio di lasciare il club a gennaio. L’attuale valutazione del giocatore è di circa 65 milioni di euro e il patron azzurro preferirebbe comunque un’offerta solo cash”.

Secondo quanto riferisce il Daily Mirror, per Koulibaly si sono fatte avanti varie big inglesi: l’Arsenal, il Manchester United su tutte. Andrà via? Difficile, quasi improbabile. Queste voci, infatti, da queste parti non trovano conferme: Koulibaly, salvo clamorosi colpi di scena, terminerà la stagione in azzurro.