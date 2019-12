Cristiano Ronaldo a DAZN: “I migliori difensori che ho affrontato in Italia? I miei compagni alla Juventus”

L’intervista di Cristiano Ronaldo a Dazn con Diletta Leotta

Intervistato a Linea Diletta da DAZN, Cristiano Ronaldo ha rilasciato una lunga intervista in cui fa un recapito dei suoi primi anni in Italia alla Juventus.

CR7 O RONALDO?

“Per me è uguale, a casa mia sorella e mia mamma mi chiamano Ronaldo. A scuola tutti mi chiamavano Cristiano, nel calcio sono Cris o Ronny. CR7? Soltanto i tifosi mi chiamano così”.

FARE GOL IN ITALIA AI DIFENSORI MIGLIORI

“Sinceramente i difensori più forti che abbia affrontato in Italia sono i miei compagni di squadra: Bonucci, Chiellini e De Ligt. Il primo era stato Chiellini, perché ci avevo giocato in Champions League alcune volte ed era diventata una sfida personale. Il cibo italiano? Mi piace tanto, ma in generale adoro tutto della cultura italiana.”

SERIE A E CHAMPIONS LEAGUE

“È tutto diverso, sta nella mentalità. La Champions penso sia la migliore competizione del mondo a parte Europei e Mondiali. Amo giocarla più di qualsiasi altra competizione. Il giocatore più forte della Serie A? L’hanno scorso hanno eletto me, vediamo l’anno prossimo!”

JUVENTUS

“Della Juventus mi piace davvero tutto. La cultura è bellissima, è il miglior club italiano, c’è una storia straordinaria qui. Sto bene qui, voglio vincere tanti trofei con la Juve. Come detto non amo solo la Juve ma la cultura italiana. Il mio primo ricordo in Italia è la presentazione allo Stadium con la mia famiglia, gli amici ma anche il club e il presidente”.

IL MIO GOL PIÙ BELLO

“In rovesciata a Buffon: uno stadio bellissimo e contro una grande squadra. Il pubblico mi ha applaudito , è stata una serata speciale. Cosa ha detto Buffon? Quando ho parlato con lui mi sono sempre trovato davanti ad una brava persona: è sempre allegro e simpatico. Dopo il gol mi ha fatto i complimenti, è stato un gesto carino. Me lo ricordo molto bene, ho constatato le mie impressioni su di lui con i miei occhi, davvero una brava persona”.

