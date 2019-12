33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NAPOLI SKY O DAZN

Dove vedere le partite del Napoli Sky o DAZN? Sono questi gli interrogativi che puntualmente traggono in inganno i tifosi azzurri. Da quando sono diventate due le piattaforme che trasmettono le gare di Serie A, è facile confondersi.

sassuolo napoli highlights

Ecco perché, di seguito troverete un prospetto delle prossime gare del Napoli e la rispettiva emittente che la trasmetterà. Il Napoli, com’è noto, affronterà un tour de force notevole nelle prossime quattro giornate. Al rientro dopo Natale c’è l’Inter, subito dopo Lazio, Fiorentina e Juventus. Un quartetto niente male, che vedrà il Napoli ancora alla ricerca di un’identità e soprattutto di punti.

PROSSIME PARTITE NAPOLI

Ecco, dunque il quadro delle prossime partite in Serie A del Napoli:

Napoli-Inter 6 gennaio 2020 ore 20.45

Lazio-Napoli 11 gennaio 2020 ore 18

Napoli-Fiorentina 18 gennaio 2020 ore 20.45

Napoli-Juventus 26 gennaio 2020 ore 20.45

Sampdoria-Napoli 3 febbraio 2020 ore 20.45

Di queste cinque partite, soltanto una sarà trasmessa su DAZN: si tratta di Napoli-Fiorentina. Di fatto, è l’unica che si giocherà in una delle slot di cui DAZN ha i diritti (la gara del sabato alle 20.45, quella della domenica alle 12.30 e una alle 15). Per il resto, il Napoli sarà sempre trasmesso da Sky. Nessuna gara, però, avrà luogo alle 15, se non quella di Coppa Italia, che si disputerà il 14 gennaio.

