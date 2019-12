Lettera a Babbo Natale da un bambino napoletano

26 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Caro Babbo Natale, vorrei scriverti chissà quante cose ma cercherò di essere breve ed esaustivo. Sai il mio Napoli non se la passa molto bene ultimamente. Abbiamo cambiato allenatore, ci sono stati vari problemi che hanno portato a questa situazione. Il nuovo mister, però, sembra incarnare lo spirito giusto per riportare in alto questo Napoli, non che quello di prima non lo fosse eh. In questo momento, però, bisogna ritrovare l’entusiasmo che ha fatto le nostre fortune nel corso degli ultimi anni. La grinta trasmessa dal nuovo allenatore inizia a sentirsi. Perciò come prima cosa ti chiedo di riportare a Napoli quell’atmosfera magica che portava allo stadio migliaia e migliaia di persone: i cori, le bandiere. Quella stessa passione che colora d’azzurro la città ad ogni nostra vittoria. Perché qui si vive anche di calcio e ultimamente, come ti ho detto, le cose non vanno per il verso giusto. Papà il lunedì è spesso nervoso e io, invece, vengo preso spesso in giro dai tifosi delle altre squadre a scuola.

E poi vorrei chiederti di rinforzare la nostra squadra. Ci servirebbe un regista, forse anche più di uno. So che non è facile in questo periodo della stagione ma il nuovo mister ha cambiato modulo e ha intenzione di proseguire sulle sue idee ma ha bisogno di alcune pedine adatte al suo gioco.

Ancora vorrei chiederti di far restare Martens e Callejon. Entrambi potrebbero lasciare Napoli nella prossima finestra di mercato ma qui siamo molto affezionati a loro due. Ci hanno dato tanto e hanno riempito di gioia il nostro cuore. Spero di vederli giocare ancora al San Paolo, almeno fino a fine stagione.

Solo così il Napoli potrebbe riprendersi definitivamente e tornare a farci sognare. Buon Natale anche a te!

GIUSEPPE ANNARUMMA