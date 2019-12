Dall’Inghilterra – Quattro club su Koulibaly: tentativo già a gennaio!

Koulibaly nel mirino di quattro squadre inglesi

CALCIOMERCATO NAPOLI – Manca poco all’apertura della sessione invernale di calciomercato. Il Napoli lavora per rinforzare la rosa e accontentare Rino Gattuso con un regista. Ma attenzione anche all’aspetto cessioni. Dall’Inghilterra, infatti, fanno sapere che ci sono quattro club interessati a KAlidou Koulibaly. Il Daily star, infatti, riporta l’interesse del Manchester United per il difensore senegalese, ma non solo. Ci sarebbero anche Chelsea, Tottenham e Arsenal sulle tracce del muro difensivo azzurro, secondo quanto riportato dal giornale inglese.