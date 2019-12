Cm.com – Mertens, spunta una promessa ad ADL! Dries non è convinto del Borussia, l’Inter rimanda a giugno

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Resta in bilico la situazione contrattuale di Dries Mertens. Il belga non è più sicuro della permanenza a Napoli: l’accordo che lo lega al Napoli scade a giugno 2020 e da entrambe le parti ci saranno delle decisioni difficili da prendere. Intanto, su calciomercato.com si legge:

“Mertens aveva promesso anche al presidente di non vestire maglie di altre società italiane dopo l’esperienza al Napoli, ma un’eventuale proposta dell’Inter verrà comunque presa in considerazione, dovesse arrivare davvero nei prossimi mesi.

Mentre il Borussia Dortmund lo ha cercato ma Dries non è convinto, la speranza di rimanere al Napoli resta ma la distanza sul contratto rimane. Ecco perché la fase di stallo continua: l’Inter a gennaio non si attiverà, la partita è rinviata all’estate a patto che non arrivi il rinnovo”