Fedele: “Sono preoccupato per il presente e il futuro. Ieri la peggiore prestazione di sempre. Il mercato di gennaio? Incommentabile”

Il noto giornalista e procuratore Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Canale 21 per analizzare la situazione in casa Napoli. Queste le sue parole:

“Il Napoli ha ottenuto il miglior risultato possibile nella peggior prestazione. Sono realmente preoccupato per il presente e per il futuro. Mi è piaciuta la scelta di Gattuso di non far uscire Insigne quando era uno dei peggiori in campo. Se il capitano fosse uscito lo avrebbe perso per sempre.

Il ritiro del Napoli è stato da villaggio Valtur, mancava solo la corsa coi sacchi ed eravamo apposto. Il mercato di gennaio? Vediamo gli acquisti degli anni passati e commentiamoli. La colpa è di Giuntoli“.

