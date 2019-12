CorrSport – Torna in auge il nome di Lobotka, l’aveva consigliato Hamsik

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Ritorna in auge il nome di Stanislav Lobotka in orbita Napoli. Il mediano del Celta Vigo, 25 anni, è stato accostato agli azzurri a più riprese negli ultimi anni, senza che però si concretizzasse mai l’affare.

Secondo il Corriere dello Sport, però, la pista non è tramontata. Non è ancora una trattativa, ma una delle tante ipotesi sul tavolo. Un’idea che torna in auge.

A Giuntoli – riferisce il quotidiano – l’aveva consigliato a suo tempo Hamsik: “È un grande calciatore, prendilo”, gli aveva detto l’ex capitano.