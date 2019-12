Sassuolo Napoli highlights del match del Mapei Stadium

SASSUOLO NAPOLI HIGHLIGHTS – Il Napoli torna a vincere dopo oltre due mesi d’astinenza. I tre punti agli azzurri, in campionato, mancavano dal 19 ottobre. Contro il Sassuolo, dopo un primo tempo tra i peggiori della storia del Napoli dagli anni 2000 ad oggi, i ragazzi di Gattuso riescono a ribaltare il risultato e a regalare la prima vittoria al nuovo tecnico.

VIDEO SASSUOLO NAPOLI HIGHLIGHTS

Clicca sul video per la sintesi del match del Mapei Stadium tra Sassuolo e Napoli vinto per 2-1 dagli azzurri.

IL PRIMO TEMPO

Quella tra Sassuolo e Napoli è stata una gara dal doppio volto per gli azzurri. Nel primo tempo infatti, la squadra di Gennaro Gattuso ha completamente l’avversario. Il Sassuolo nei primi 45 minuti è stato padrone del campo e il vantaggio di Traore al 28′ ne è la testimonianza. La prima frazione di gara si conclude con il vantaggio dei padroni di casa ed il Napoli che sembra impotente davanti all’avversario.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa però il Napoli mostra subito una verve diversa. I ragazzi di Gattuso trovano i giusti spazi per far male all’avversario e grazie ad un buon palleggio incominciano a prendere sempre più campo. La rete del pareggio arriva al 57′ con Allan. Il brasiliano fa un goal da vero centravanti e spalle alla porta, si gira supera l’avversario e mette la palla dove Pegolo non può arrivare.

Da quel momento il Napoli le prova tutte per trovare la rete del vantaggio. Rete che arriva la minuto 94′ grazie ad un inserimento del neo entrato Elmas che indirizza palla verso la porta su un calcio d’angolo di Mario Rui. Alla fine il goal verrà assegnato ad Obiang che per evitare al macedone di toccare il pallone commette un involontario autogoal.

