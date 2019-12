CdS – Solita partita di Chiffi, si perde in un bicchiere d’acqua: l’abbraccio di Locatelli ad Hysaj è un mistero!

Una bocciatura per l’arbitro di Sassuolo-Napoli

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” commenta la prestazione di ieri dell’arbitro Chiffi che nel secondo tempo non ha concesso un rigore solare a favore del Napoli per un fallo di Locatelli su Hysaj. Ecco il commento del quotidiano:

“Solita partita per Chiffi. Magari parte anche con il piede giusto, magari dà l’impressione di tenerla in pugno, poi si perde in un bicchier d’acqua”.

“Grosse responsabilità le ha anche Valeri al VAR, come si può considerare non un <<chiaro errore>> quell’abbraccio di Locatelli su Hysaj è un mistero. Il giocatore neroverde mette entrambe le braccia attorno all’avversario che sta cercando di saltare, ostacolandolo. Hysaj non riesce a saltare, ci stava il rigore e Valeri aveva l’obbligo di chiamare il collega all’OFR“.

