RAI – Mertens chiede un bonus per firmare il rinnovo, Callon chiede tempo: Napoli alla ricerca di un centrocampista, sondato un giocatore del PSG!

Il punto sul mercato del Napoli per Ciro Venerato

CALCIOMERCATO NAPOLI – Ciro Venerato, collega della Rai esperto di calciomercato è intervenuto nel corso de “La Domenica Sportiva” per parlare del calciomercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Capitolo rinnovi: Mertens e Callejon in questo momento sono due situazioni diverse. Il Napoli ha offerto un biennale a 4 milioni a Mertens che vorrebbe un bonus di 5 milioni alla firma. Il belga fino al 10 gennaio ha una clausola rescissoria valevole per l’estero di 10 milioni di euro. Callejon invece ha chiesto tempo per riflettere sul futuro“.

“Primi contatti con l’agente di Allan per il rinnovo che insieme ad Insigne è diventato il pupillo di Gennaro Gattuso. Scambio Llorente-Politano? Non è decollato, anzi, l’esterno dell’Inter oggi è più vicino alla Fiorentina. Per il 4-3-3 di Gattuso, il Napoli cerca un centrocampista per gennaio. I primi nomi della lista sono Torreira e Tonali. difficile però trovare l’intesa con i club nella sessione invernale. Nelle ultime ore ci sono anche delle riflessioni si Xhaka dell’Arsenal e Paedes del PSG“.

“Pulgar? C’è il no assoluto di Commisso. Capitolo terzini. Visti i problemi fisici di Ghoulam e Malcuit sono sotto osservazione Koutris dell’Olympiakos e Masuaku del West Ham”.

