Possibile sinergia Bari-Napoli a gennaio, in Puglia sognano Ninkovic

Il Bari sogna un colpo in grande a gennaio per puntare la B. La Reggina è in fuga, ma la zona play-off è alla portata. Servirà lottare, però, ai pugliesi per strappare il pass per la cadetteria.

Ecco perché il club della famiglia De Laurentiis sogna in grande: l’obiettivo per gennaio è Nikola Ninkovic, centrocampista offensivo ex Genoa e attualmente in forza all’Ascoli. La trattativa – secondo quanto riporta TMW – è complessa e i contatti non sono neanche stati ancora avviati.

Al Bari, principalmente, servirebbe l’aiuto economico del Napoli. Già in passato, infatti, i due club hanno collaborato nelle operazioni che hanno portato Costa e Folorunsho in Puglia.