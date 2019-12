Radio KKN – Interesse del Napoli per Politano, richieste informazioni per gennaio, ma ci sono anche altri club

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, sono state fatte alcune considerazioni sulla possibilità dello scambio tra Napoli e Inter Llorente-Politano. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli ha espresso il proprio gradimento nei confronti di Politano, gradimento che il calciatore ricambia già dai tempi di Sassuolo. Gli azzurri hanno richiesto informazioni già per questa sessione di mercato, ma sul calciatore non c’è solo il Napoli. Dal canto suo, il giocatore attende una comunicazione da Conte per capire se il suo minutaggio potrà cambiare o se continuerà ad essere utilizzato con il contagocce. Con l’arrivo di Politano a sinistra, Younes potrebbe partire, destinazione Bundesliga“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI