Montervino: “Ancelotti aveva ragione su una cosa. L’abbraccio tra Gattuso e Fabiàn? Vale di più di quello dato a Insigne”

Montervino parla del Napoli

66 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

A Canale 8, durante la trasmissione televisiva di “Ne Parliamo il Lunedì” è intervenuto Francesco Montervino per analizzare la situazione del Napoli e commentare la tanto attesa vittoria nei confronti del Sassuolo.

Ancelotti aveva ragione

“Credo che Ancelotti avesse ragione, non possiamo dargli tutte le colpe se continuava ad insistere con il 4-4-2. Il Napoli non ha un regista. Non si è mai aspettato quello che l’ex tecnico poteva realmente dare a questa squadra.

Sono contento però dell’arrivo di Gattuso. Ho visto finalmente gli azzurri giocare a calcio. Credo che al ritiro sia stata messa poca intensità. Il problema rimane mentale. L’abbraccio a Fabiàn Ruiz? Credo sia ancora più importante di quello dato ad Insigne“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI