53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il noto esperto di mercato Sky, Luca Marchetti ha risposto ad una domanda di un tifoso sul mercato del Napoli in diretta su Radio Marte. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli mi sembra coperto sulle corsie laterali, non credo che investirà in quel reparto. Non vedo che bisogno avrebbe il Napoli di prendere Ricardo Rodriguez”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI